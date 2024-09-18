Алтыбармакян о свадьбе: «Решили делать красиво, дай бог, один раз в жизни. Готовились 8 месяцев, было около 100 гостей – почти все из хоккея»

Андрей Алтыбармакян рассказал о подготовке к свадьбе.

– Слышала, что ваша свадьба стала просто топовым событием хоккейного межсезонья. Масштабно отмечали?

– Дай бог, один раз в жизни свадьба. Решил, что если отмечать, то делать это красиво. Позвал всех, кого мог. Здорово отметили в родном городе, нашли хороших организаторов. Всем гостям понравилось.

– Знаю, что для девушек свадьба – особенный день, на ее подготовку тратится много времени. Вы тоже принимали активное участие?

– Да, куда без этого. У нее было 15 гостей, а у меня все остальные. Готовились 8 месяцев. Были зум-звонки с организаторами.

Мы еще вместе с ней командный корпоратив готовили на Новый год. Так что, если что, организаторская деятельность у нас процветает.

– Вы сказали, что позвали всех, кого могли. Это сколько гостей? 300?

– Нет, 300 – это было бы слишком затратно, я столько не зарабатываю. Если бы зарплата была как у Володи Ткачева , то да, можно было бы. Было около 100 гостей. Почти все из хоккея.

Есть, конечно, знакомые не из хоккея, но их мало. Был у меня на свадьбе одноклассник, с которым мы вместе еще в ясли ходили, – сказал форвард «Лады » Андрей Алтыбармакян .