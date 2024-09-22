Плющев о голе Ягра в Чехии: «Кто-то в 50 лет устает, когда надевает форму, а он выходит на лед и забрасывает. Надо снять шляпу перед мастером»
Владимир Плющев поделился мнением об игре Яромира Ягра в Чехии.
Ранее 52-летний хоккеист забросил первую шайбу в сезоне-2024/25. Нападающий и владелец «Кладно» забил победный гол в матче чемпионата Чехии против «Спарты» (4:2).
«Кто-то в 50 лет устает, когда надевает форму, а он выходит на лед и забрасывает шайбу.
Надо отдать ему должное и снять шляпу, как перед мастером, который в свои 52 года еще может забивать, а не просто ходить с палочкой», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Агент Ягра: «Яромир объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере. Он очень любит хоккей. У него хорошее здоровье, за счет этого он продолжает играть»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Vprognoze
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