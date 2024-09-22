Плющев о голе Ягра в Чехии: «Кто-то в 50 лет устает, когда надевает форму, а он выходит на лед и забрасывает. Надо снять шляпу перед мастером»

Владимир Плющев поделился мнением об игре Яромира Ягра в Чехии.

Ранее 52-летний хоккеист забросил первую шайбу в сезоне-2024/25. Нападающий и владелец «Кладно » забил победный гол в матче чемпионата Чехии против «Спарты» (4:2).

«Кто-то в 50 лет устает, когда надевает форму, а он выходит на лед и забрасывает шайбу.

Надо отдать ему должное и снять шляпу, как перед мастером, который в свои 52 года еще может забивать, а не просто ходить с палочкой», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Агент Ягра: «Яромир объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере. Он очень любит хоккей. У него хорошее здоровье, за счет этого он продолжает играть»