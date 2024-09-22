  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Локомотива» Иванов: «От Радулова исходят позитив и энергия. Он оставляет только положительные эмоции»
0

Форвард «Локомотива» Иванов: «От Радулова исходят позитив и энергия. Он оставляет только положительные эмоции»

Георгий Иванов оценил влияние Александра Радулова на «Локомотив».

38-летний нападающий в межсезонье перешел в ярославский клуб из «Ак Барса». На счету Радулова 5 (3+2) очков за 7 сыгранных матчей в нынешнем регулярном чемпионате.

– От Радулова исходят только позитив и энергия! Александр оставляет только положительные эмоции.

– Можно сказать, что его появление раскрепостило действия команды в атаке?

– Да, он добавил нам вариативности. И сейчас он часто забивает, – сказал форвард «Локомотива» Георгий Иванов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoЛокомотив
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoГеоргий Иванов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Елесин о Радулове: «Рубаха-парень, на волне со всеми. Профессионал – с таким человеком у молодых нет шансов не работать»
вчера, 21:30
Тодд о Радулове: «Я вырос на его игре в НХЛ. Отличный хоккеист, было здорово сыграть против него»
3вчера, 20:01
Зайцева удалили на 5 минут за толчок Иванова на борт. СКА пропустил от «Локомотива» в меньшинстве
469 сентября, 19:11Видео
Никитин о травмах: «У «Локомотива» не было «лифта» – вместо Шалунова зашел Иванов, а вместо него не зашел никто. Против «Металлурга» нужно минимум четыре звена»
813 мая, 11:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Спенсер Карбери: «Овечкин – величайшее оружие при игре в большинстве за всю историю. В прошлом году он выходил в обеих спецбригадах и оставался опасным»
141 минуту назад
Бедард занял 38-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Стэмкос – 37-й, Ахо – 33-й, Марнер – 32-й, Райнхарт – 31-й
4сегодня, 08:24
Ротенберг о резервах СКА: «В идеальной игре каждое звено забрасывает по 3 шайбы. Нам нужны все 4 звена, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
7сегодня, 07:45
Мичков и Федотов – в заявке «Филадельфии» на выставочный матч с «Вашингтоном». У «Кэпиталс» сыграет Мирошниченко
3сегодня, 07:30
Гашек не прошел в чешский сенат. Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов
82сегодня, 07:15
КХЛ. «Адмирал» принимает ЦСКА, «Динамо» в гостях у «Амура», «Лада» против «Автомобилиста», «Ак Барс» сыграет с «Сочи»
4сегодня, 07:00Live
Ротенберг о подготовке СКА: «Используем методики из разных видов спорта – кроме женского пляжного волейбола, может. Но его тоже смотрим – мотивируем ребят»
17сегодня, 06:35
Ротенберг о КХЛ: «Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. В искусстве все интересно. Все можно взять на вооружение»
70сегодня, 06:12
Ларионов об упрощении игры «Торпедо»: «Для парашютиков из своей зоны нужно мастерство. Это сильный элемент, он помог «Тампе» выиграть Кубок Стэнли»
9сегодня, 06:00
Ротенберг о голкиперах СКА: «У нас 3 сильных вратаря, даже 4. Сегодня Плешков бился как лев. Вопрос всегда «кто дал бросить», вратарь никогда не виноват»
7сегодня, 05:20
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о голе Ягра в Чехии: «Кто-то в 50 лет устает, когда надевает форму, а он выходит на лед и забрасывает. Надо снять шляпу перед мастером»
8 минут назад
Панин о шансах «Салавата» на Кубок Гагарина: «Много маленьких пазлов и винтиков должно сложиться. Главное, чтобы все понимали тактику и систему игры»
19 минут назад
Нэйтан Тодд: «Русская кухня потрясающая, мне очень нравится. Здесь хорошая утка, борщ великолепен»
2сегодня, 08:09
Ларионов о 3:4 со СКА после 2:0: «Есть смысл играть более консервативно, может быть. Но мы не хотим запрещать мальчишкам играть в свой хоккей»
сегодня, 07:58
Агент О’Делла: «Пока нельзя сказать, что «Динамо» провалило старт. Клуб еще наберет свои очки, а Эрик уже начал набирать»
1сегодня, 06:58
Никитин о травмах игроков «Локомотива»: «На Алексееве заживет как на собаке, надеемся. Симашеву сделали операцию, зависеть будет, как будут кормить»
сегодня, 06:45
Веряев о тактике «Торпедо»: «В своей зоне возможны пасы назад, это предложил Козырев. В «Югре» вспомнил о временах Скудры – в обороне и в средней зоне четкая система, сразу вперед»
2сегодня, 06:20
Силаев о силовой борьбе: «Работаю в зале над физикой, чтобы все удары держать. Чтобы не я от людей, а они от меня отлетали. Как от Яшкина, например»
сегодня, 05:50
Немировски вновь подверг критике новичков «Барыса»: «По Бурдасову вопросов нет, по другим – да! Маклауд старается, другие иностранцы совсем не помогают»
2сегодня, 05:35
Никитин о «Локомотиве»: «У нас нет доминирующих игроков в большинстве, другие козыри. В НХЛ чемпион должен хорошо играть 5 на 5, остальное прилагается»
1сегодня, 05:10