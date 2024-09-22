Форвард «Локомотива» Иванов: «От Радулова исходят позитив и энергия. Он оставляет только положительные эмоции»

Георгий Иванов оценил влияние Александра Радулова на «Локомотив».

38-летний нападающий в межсезонье перешел в ярославский клуб из «Ак Барса». На счету Радулова 5 (3+2) очков за 7 сыгранных матчей в нынешнем регулярном чемпионате.

– От Радулова исходят только позитив и энергия! Александр оставляет только положительные эмоции.

– Можно сказать, что его появление раскрепостило действия команды в атаке?

– Да, он добавил нам вариативности. И сейчас он часто забивает, – сказал форвард «Локомотива » Георгий Иванов .