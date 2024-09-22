Форвард «Локомотива» Иванов: «От Радулова исходят позитив и энергия. Он оставляет только положительные эмоции»
Георгий Иванов оценил влияние Александра Радулова на «Локомотив».
38-летний нападающий в межсезонье перешел в ярославский клуб из «Ак Барса». На счету Радулова 5 (3+2) очков за 7 сыгранных матчей в нынешнем регулярном чемпионате.
– От Радулова исходят только позитив и энергия! Александр оставляет только положительные эмоции.
– Можно сказать, что его появление раскрепостило действия команды в атаке?
– Да, он добавил нам вариативности. И сейчас он часто забивает, – сказал форвард «Локомотива» Георгий Иванов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости