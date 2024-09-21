Защитник «Локомотива» Симашев выбыл на 2-4 недели из-за травмы лица (Metaratings)
Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев выбыл на 2-4 недели из-за травмы лица.
19-летний защитник, выбранный «Аризоной» под общим 6-м номером на драфте НХЛ-2023, провел 6 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в текущем сезоне.
В активе игрока 1 (0+1) балл за результативность при полезности «+4» и среднем времени на льду 17:32.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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