Ротенберг о подготовке: «На льду есть единоборства на земле – это дзюдо. СКА использует его лучшие и сильные стороны. Тренируем стыки на борту»

Роман Ротенберг высказался о пользе тренировок по дзюдо для СКА.

Петербургский клуб обыграл «Торпедо » (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры рассказал о нюансах подготовки своей команды.

– СКА выигрывает много единоборств. Это влияние тренировок дзюдо?

– Это очень важная деталь. Мы много тренируемся и на льду, и в зале. На льду есть единоборства на земле – это дзюдо. Мы используем все лучшие и сильные стороны дзюдо в нашей подготовке.

Постоянно тренируем единоборства и стыки на борту. Есть специальные упражнения, которым мы уделяем внимание. Это приносит результат, – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг об Адамяне в штабе СКА: «Дзюдо – очень близкий к хоккею вид спорта. Это схватка, единоборство. В хоккее очень важно выигрывать все единоборства»