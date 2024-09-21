Ротенберг о подготовке: «На льду есть единоборства на земле – это дзюдо. СКА использует его лучшие и сильные стороны. Тренируем стыки на борту»
Роман Ротенберг высказался о пользе тренировок по дзюдо для СКА.
Петербургский клуб обыграл «Торпедо» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры рассказал о нюансах подготовки своей команды.
– СКА выигрывает много единоборств. Это влияние тренировок дзюдо?
– Это очень важная деталь. Мы много тренируемся и на льду, и в зале. На льду есть единоборства на земле – это дзюдо. Мы используем все лучшие и сильные стороны дзюдо в нашей подготовке.
Постоянно тренируем единоборства и стыки на борту. Есть специальные упражнения, которым мы уделяем внимание. Это приносит результат, – сказал главный тренер СКА.
Ротенберг об Адамяне в штабе СКА: «Дзюдо – очень близкий к хоккею вид спорта. Это схватка, единоборство. В хоккее очень важно выигрывать все единоборства»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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