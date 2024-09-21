СКА весело камбэкнул в Нижнем – помогли те, от кого давно ждали голов

Все началось с ошибок Зайцева.

Похоже, после невнятного старта (три поражения в четырех играх) СКА приходит в себя – побеждает уже в трех матчах подряд, два из которых выездные. На этот раз команда Романа Ротенберга одолела «Торпедо» в Нижнем Новгороде (4:3), отыгравшись с 0:2.

У экс-энхаэловца Зайцева – «-2»: он дважды упустил одного соперника

Старт для петербуржцев не задался – пропустили дважды за 11 минут. Сначала СКА обрезался в чужой зоне – Владислав Фирстов перехватил шайбу и убежал 1 в 0 с Артемием Плешковым. Оба защитника уступили в скорости и оказались слишком далеко от нападающего, не спасла даже попытка Никиты Зайцева срубить соперника.

Вторая шайба получилась очень похожей: атака вновь началась в зоне «Торпедо», но не с перехвата, а с точного паса Никиты Артамонова. Фирстов оторвался от тех же защитников (Зайцева и Педана) и во второй раз прошил вратаря СКА.

Для Фирстова это первые шайбы в сезоне – за шесть предыдущих матчей он сделал лишь одну голевую передачу. Ларионов доверяет нападающему при любой статистике – на СКА выпустил его в первой тройке с Артамоновым и Летуновым.

Зайцев же закончил победный матч с «-2» – худший показатель в петербургской команде. Общая полезность Никиты за 7 матчей регулярки упала до «-1». Но смущают другие цифры – 0+0 в очках при среднем айстайме 19:42 за игру.

Толчинский и Плотников, наконец, включились, а победный гол – у 21-летнего ноунейма

СКА пошел на камбэк только во второй половине встречи: Сергей Толчинский мощно отработал перед воротами и набрал первый балл за результативность в сезоне.

Ротенберг дополнительно воздействовал на игрока с первого матча регулярки – в третьем периоде игры с «Металлургом» убрал его из состава, а затем опускал в нижние звенья. Матч с «Торпедо» Толчинский тоже начал в четвертой тройке с Воробьевым и Хайруллиным. Всего Сергей провел на льду 11 минут.

Через несколько смен после дебютного гола Толчинского первую шайбу в сезоне забросил еще один опытный игрок – Сергей Плотников. У него другая драма: весной нападающий перешел из ЦСКА на правах свободного агента, а на предсезонном турнире имени Пучкова в игре с «Ак Барсом» получил шайбой по лицу и вылетел на несколько недель.

Первые три игры форвард пропустил, вернувшись только к матчу с «Трактором» (0:3). Сейчас он играет в защитной маске на все лицо, но в Нижнем это не помешало. В начале третьего периода Плотников оформил дубль и вывел СКА вперед.

Четвертую шайбу оформил Григорий Кузьмин, о котором вы вряд ли часто слышали. Матч с «Торпедо» стал для нападающего лишь восьмым в КХЛ. Он забросил во второй игре подряд, а всего в трех матчах сезона у него 4 (2+2) очка. В прошлой игре с «Сочи» 21-летний нападающий забросил после ассиста Евгения Кузнецова. В Нижнем он вновь вышел слева от опытного центра, а справа появился Иван Демидов.

Кузьмин начинал заниматься хоккеем в Москве, но в 2019 году переехал в систему СКА, где прошел все ступени. В 18 лет он дебютировал в ВХЛ, где провел уже три сезона. Летом Кузьмин вызывался в состав России U23 на турнир Пучкова.

СКА выправил турнирное положение – петербуржцы поднялись на пятое место в Западной конференции. Отставание от лидирующего «Локомотива» сократилось до двух баллов. «Торпедо», напротив, падает ниже. Команда Игоря Ларионова идет девятой на Западе с двумя победами при шести поражениях. В последних четырех матчах нижегородцы пропускали не меньше четырех шайб.

Фото: vk.com/ska