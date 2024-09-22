Демко о восстановлении от травмы: «Точный срок дать не могу. Сейчас вижу свет в конце тоннеля – скоро вернусь на лед, уверен»

Тэтчер Демко собирается скоро вернуться на лед после травмы.

28-летний вратарь «Ванкувера » получил повреждение в матче первого раунда плей-офф против «Нэшвилла».

«Честно говоря, я не могу дать вам ответ. Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы не смог вам ответить. Я скажу, что сейчас мы находимся на отличной траектории.

Сейчас я чувствую себя увереннее в процессе восстановления, чем когда-либо, и, продолжая прогрессировать и работать с нашей медицинской командой, надеюсь, что прогресс будет продолжаться из недели в неделю.

Я не собираюсь сейчас давать какой-то конкретный срок, потому что это может создать определенные проблемы для меня, но я действительно уверен в том, куда мы движемся, и надеюсь, что смогу вернуть форму как можно скорее.

Я много работал над восстановлением этим летом, и, конечно, процесс занял больше времени, чем мне бы хотелось. Но особенно последние несколько недель на льду я чувствую себя гораздо лучше, и сейчас я точно вижу свет в конце тоннеля и полностью уверен, что скоро вернусь на лед», – сказал Тэтчер Демко .