«Вашингтон» поместил Оши в долгосрочный список травмированных. 37-летнего форварда долгое время беспокоят боли в спине
«Вашингтон» перевел Ти Джея Оши в реестр травмированных игроков на долгий срок.
Альтернативный капитан «Кэпиталс» сегодня прошел медицинское обследование, по итогам которого в клубе решили перевести 37-летнего форварда в список травмированных.
Ожидается, что Оши будет помещен в список долгосрочно-травмированных игроков на период сезона-2024/25.
Нападающего длительное время беспокоит травма спины. Следующий год должен стать последним по контракту Оши с клубом.
В минувшем сезоне на счету игрока 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и плей-офф, в которых он набрал 26 (12+14) очков.
Оши рассказал, что из-за болей в спине писал в бутылку из-под воды: «Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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