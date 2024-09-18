Форварду «Ванкувера» Джошуа диагностировали рак яичек. Он перенес операцию и пропустит старт тренировочного лагеря
28-летний игрок перенес операцию и пропустит старт тренировочного лагеря клуба.
«Этим летом я обнаружил уплотнение на одном из своих яичек, которое врачи позже диагностировали как рак яичек. Эта новость, конечно, была пугающей, но, к счастью, врачам удалось успешно удалить опухоль.
Последние несколько недель были чрезвычайно сложными, и мне повезло, что меня поддерживали моя семья, друзья, товарищи по команде и врачи.
К сожалению, я не буду готов к началу тренировочного лагеря, поскольку продолжаю восстанавливаться после операции. Я планирую вернуться к игре как можно скорее в этом сезоне и усердно работаю каждый день, чтобы присоединиться к своим товарищам по команде.
Хотя было очень трудно столкнуться с этим специфическим видом рака, лучшим подходом было быстро пройти обследование у врача, и я призываю мужчин регулярно проходить обследование на рак яичек», – говорится в заявлении нападающего «Ванкувера» Дакоты Джошуа.
В июне игрок продлил контракт с «Кэнакс» на 4 года. В прошедшем сезоне он установил личный рекорд результативности в НХЛ, набрав 32 (18+14) очка при полезности «плюс 19» в 63 матчах регулярного чемпионата.
В плей-офф нападающий отметился 8 (4+4) баллами при полезности «плюс 1» в 13 играх.
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