Плотников о 4:3 с «Торпедо»: «Нашей тройке надо было сыграть лучше, как сказал Ротенберг – «отмазаться». В игре «5 на 5» у СКА было преимущество»

Сергей Плотников высказался о победе СКА над «Торпедо» (4:3).

34-летний нападающий петербургского клуба забил 2 гола в этом матче.

«Первый период играли хорошо, но пропустили две контратаки. Во втором периоде пришлось много в меньшинстве сыграть, но ребята выстояли, мы поняли, что самое страшное уже позади. Потом включились и вернулись в игру.

В игре «пять на пять» у нас было преимущество. В прошлой игре [c «Сочи»] наша тройка сыграла недостаточно хорошо, пропустили голы. Сегодня надо было сыграть лучше или, как сказал Роман Борисович, «отмазаться».

Наша тройка сыграла с «Торпедо» неплохо, но еще есть к чему стремиться, чтобы действия были отточены до автоматизма», – сказал нападающий СКА.

Ротенберг о 4:3 с «Торпедо»: «Яркая игра, мы все кайфанули. Волевая победа СКА на характере, отмазались за прошлую игру»