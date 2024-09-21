Роман Ротенберг: «Когда у КХЛ будет рейтинг, как у Comedy Club – придут новые спонсоры, которые помогают развивать школы и команды»
Роман Ротенберг высказался о поднятии рейтинга КХЛ у зрителей и спонсоров.
СКА на выезде обыграл «Торпедо» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После игры главный тренер петербургского клуба оценил уровень арены в Нижнем Новгороде и рассказал о привлечении спонсоров.
«Мы хотим, чтобы к нам ходили зрители и спонсоры, которые помогают развивать хоккейные школы и команды. Когда у нас будет рейтинг, как у Comedy Club, то к нам придут быстрее новые спонсоры.
И даже быстрее в Нижнем Новгороде будет новый дворец. Потому что старый — не уровень КХЛ. Это правда», – сказал главный тренер СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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