Роман Ротенберг: «Когда у КХЛ будет рейтинг, как у Comedy Club – придут новые спонсоры, которые помогают развивать школы и команды»

Роман Ротенберг высказался о поднятии рейтинга КХЛ у зрителей и спонсоров.

СКА на выезде обыграл «Торпедо » (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После игры главный тренер петербургского клуба оценил уровень арены в Нижнем Новгороде и рассказал о привлечении спонсоров.

«Мы хотим, чтобы к нам ходили зрители и спонсоры, которые помогают развивать хоккейные школы и команды. Когда у нас будет рейтинг, как у Comedy Club, то к нам придут быстрее новые спонсоры.

И даже быстрее в Нижнем Новгороде будет новый дворец. Потому что старый — не уровень КХЛ. Это правда», – сказал главный тренер СКА.