Ротенберг о 4:3 с «Торпедо»: «Яркая игра, мы все кайфанули. Волевая победа СКА на характере, отмазались за прошлую игру»

Роман Ротенберг высказался о победе СКА над «Торпедо» (4:3).

«Яркая игра. Мы все кайфанули, яркие команды. «Торпедо » здорово сыграло, билось в каждом моменте. Это была их лучшая игра в сезоне. Нам было непросто, допустили пару ошибок, пропустили нелогичные голы.

Не дрогнули, у команды все в порядке с психологией. После прошлой игры [с «Сочи»] ко мне подошли несколько ребят, сказали: «Понимаем, плохо сыграли, но дайте возможность сыграть в следующем матче. Хотим отмазаться».

Сегодня отмазались, молодцы. Хоккей – игра ошибок. Сегодня на первые роли вышли ребята, которые не так ярко себя проявляли в этом сезоне. Нам нужны все четыре звена.

Сегодня командная, волевая победа на характере. Почти весь второй период играли в меньшинстве, надо убирать удаления», – сказал главный тренер СКА .