Ротенберг о 4:3 с «Торпедо»: «Яркая игра, мы все кайфанули. Волевая победа СКА на характере, отмазались за прошлую игру»
Роман Ротенберг высказался о победе СКА над «Торпедо» (4:3).
«Яркая игра. Мы все кайфанули, яркие команды. «Торпедо» здорово сыграло, билось в каждом моменте. Это была их лучшая игра в сезоне. Нам было непросто, допустили пару ошибок, пропустили нелогичные голы.
Не дрогнули, у команды все в порядке с психологией. После прошлой игры [с «Сочи»] ко мне подошли несколько ребят, сказали: «Понимаем, плохо сыграли, но дайте возможность сыграть в следующем матче. Хотим отмазаться».
Сегодня отмазались, молодцы. Хоккей – игра ошибок. Сегодня на первые роли вышли ребята, которые не так ярко себя проявляли в этом сезоне. Нам нужны все четыре звена.
Сегодня командная, волевая победа на характере. Почти весь второй период играли в меньшинстве, надо убирать удаления», – сказал главный тренер СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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