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СКА выиграл 3 матча подряд – впервые в сезоне. У «Торпедо» 4 поражения подряд

СКА выиграл 3 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга на выезде обыграла «Торпедо» (4:2). 

Таким образом, СКА одержал третью победу подряд в КХЛ. 

«Торпедо» потерпело четвертое поражение подряд, команда под руководством Игоря Ларионова лишь раз победила в основное время в нынешнем сезоне КХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСКА
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
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