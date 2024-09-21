СКА выиграл 3 матча подряд – впервые в сезоне. У «Торпедо» 4 поражения подряд

СКА выиграл 3 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга на выезде обыграла «Торпедо» (4:2).

Таким образом, СКА одержал третью победу подряд в КХЛ.

«Торпедо » потерпело четвертое поражение подряд, команда под руководством Игоря Ларионова лишь раз победила в основное время в нынешнем сезоне КХЛ .