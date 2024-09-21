Ротенберг сфотографировался с сотрудником ДПС: «Отец работал в школе милиции, хорошие воспоминания»

Роман Ротенберг сфотографировался с сотрудником ДПС в Нижнем Новгороде.

Главный тренер СКА опубликовал снимок в своем телеграм-канале. Сегодня петербургская команда сыграет с «Торпедо» на выезде в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Нижний Новгород. Отец работал в школе милиции, хорошие воспоминания», – написал Ротенберг .

Матч «Торпедо » – СКА начнется в 17:00 по московскому времени.