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Ротенберг сфотографировался с сотрудником ДПС: «Отец работал в школе милиции, хорошие воспоминания»

Роман Ротенберг сфотографировался с сотрудником ДПС в Нижнем Новгороде.

Главный тренер СКА опубликовал снимок в своем телеграм-канале. Сегодня петербургская команда сыграет с «Торпедо» на выезде в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Нижний Новгород. Отец работал в школе милиции, хорошие воспоминания», – написал Ротенберг

Матч «Торпедо» – СКА начнется в 17:00 по московскому времени. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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