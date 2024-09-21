«Металлург» выиграл впервые за 5 матчей – у «Нефтехимика» по буллитам
«Металлург» прервал серию поражений.
Команда Андрея Разина одержала победу над «Нефтехимиком» в серии буллитов (1:0 Б).
Это первая победа магнитогорской команды за 5 матчей. 23 сентября обладатели Кубка Гагарина встретятся с «Салаватом Юлаевым».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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