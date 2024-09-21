Епанчинцев о 3:1: «Знали сильные стороны «Спартака», много внимания уделяли видеоаналитике. Факторы, которые донесли до ребят, сработали»
Новосибирский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
«Хорошая командная игра, победа. Много внимания уделяли видеоаналитике. Знали сильные стороны «Спартака» – это первая тройка атаки Морозов – Порядин – Голдобин. И эти факторы, которые донесли до ребят, сработали. Единоборства – один из ключевых факторов победы, надо было нивелировать атаку соперника.
«Спартак» хорошо прессингует. Первые 10 минут тяжело выходили из этой ситуации, а позже разобрались, стали действовать проще, хорошо выходили из своей зоны из‑под давления.
Порядин попал в перекладину в большинстве, чуть не доработали в этом моменте. Но и здорово сыграл наш вратарь. Никуда, кроме перекладины, Порядин не смог попасть. Но это шутка. Вратарь давал импульс нашей команде, а болельщики зарядили нас энергией», – сказал Епанчинцев.
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