Епанчинцев о 3:1: «Знали сильные стороны «Спартака», много внимания уделяли видеоаналитике. Факторы, которые донесли до ребят, сработали»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о победе над «Спартаком».

Новосибирский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

«Хорошая командная игра, победа. Много внимания уделяли видеоаналитике. Знали сильные стороны «Спартака » – это первая тройка атаки Морозов – Порядин – Голдобин . И эти факторы, которые донесли до ребят, сработали. Единоборства – один из ключевых факторов победы, надо было нивелировать атаку соперника.

«Спартак» хорошо прессингует. Первые 10 минут тяжело выходили из этой ситуации, а позже разобрались, стали действовать проще, хорошо выходили из своей зоны из‑под давления.

Порядин попал в перекладину в большинстве, чуть не доработали в этом моменте. Но и здорово сыграл наш вратарь. Никуда, кроме перекладины, Порядин не смог попасть. Но это шутка. Вратарь давал импульс нашей команде, а болельщики зарядили нас энергией», – сказал Епанчинцев .