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  • Клаэссон о тату с эмблемой ЦСКА в случае 2-й победы в Кубке Гагарина: «Мои татуировки посвящены близким. Пока не готов менять стилистику»
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Клаэссон о тату с эмблемой ЦСКА в случае 2-й победы в Кубке Гагарина: «Мои татуировки посвящены близким. Пока не готов менять стилистику»

Фредрик Клаэссон рассказал, готов ли он сделать тату с эмблемой ЦСКА.

«Мне нравятся татуировки. Я сделал себе «рукав» в 22 года в Стокгольме. Давно ничего нового не делал.

Готов ли я набить эмблему ЦСКА, если второй раз с командой выиграю Кубок Гагарина? Пока я думаю, чтобы сделать что-то, связанное с моей дочерью и женой. Посмотрим, что будет следующим на моем теле.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы команда снова подняла кубок над головой, но татуировки на теле посвящены моим близким. Пока я не готов менять стилистику татуировок», – сказал защитник армейцев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoЦСКА
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoФредрик Клаэссон
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