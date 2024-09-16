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  • Канарейкин о ЦСКА: «Чемпионской команде требовалась свежая кровь. Ветераны, выигрывавшие кубки, перестали прогрессировать, в клубе начался застой»
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Канарейкин о ЦСКА: «Чемпионской команде требовалась свежая кровь. Ветераны, выигрывавшие кубки, перестали прогрессировать, в клубе начался застой»

Федор Канарейкин высказался о молодежи и ветеранах в ЦСКА.

Армейцы выигрывали Кубок Гагарина в сезоне-2022/23. 

«Чемпионской команде ЦСКА требовалось вливание свежей крови. Те ветераны, которые раньше приносили результат и выигрывали Кубки, перестали прогрессировать в прошлом году, в клубе начался застой.

Молодежь, которая вернулась в команду – это свежая кровь и дополнительное желание. Молодые всегда хотят проявить себя, поэтому интересно смотреть за тем, как ЦСКА будет строиться. Конечно, команде нужно время», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoЦСКА
logoФедор Канарейкин
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
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