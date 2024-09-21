Плющев о «Динамо»: «Руководство должно задуматься о том, что происходит и почему. Болельщики разочарованы, их можно понять»

Владимир Плющев прокомментировал ситуацию в «Динамо».

Московский клуб одержал лишь две победы в семи матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 10-е место в таблице Западной конференции.

«Я думаю, что это повод для раздумий. Болельщики, конечно, разочарованы, их можно понять. А вот люди из руководства и штаба команды, безусловно, должны задуматься о том, что происходит. И самое главное, почему это происходит.

Клуб, который претендует на самые высокие места в этом сезоне, так стартовать не должен. Эти причины закладывались еще весной, я об этом уже говорил, но заострять внимание на деталях не хочу, это не мои проблемы», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.