Плющев о проблемах с подготовкой игроков в России: «У 70% тренеров в КХЛ нет высшего образования – это говорит о кругозоре. Есть вопросы к ним»

Владимир Плющев высказался о проблемах с подготовкой игроков в России.

– Если мы не можем готовить игроков, значит, есть проблемы и вопросы к тренерам. Если копнуть поглубже, то, наверно, у 70 процентов тренеров в КХЛ нет высшего образования. А это говорит о кругозоре и понимании того, что есть наука, которая подтверждает некоторые моменты. Но наукой надо пользоваться, а если ты не знаешь, как ей пользоваться, то работаешь, как считаешь нужным.

– Это вопрос нужно решать, начиная с детского хоккея?

– Подготовка хоккеиста не идет за два года, фундамент закладывается изначально – с семи лет. Потом уже идет четкий, методичный тренировочный процесс. По крайней мере раньше шел. Сейчас в 17-18 лет редкий игрок, попадая в команду, может закрепиться. Обычно это ребята уже 20-22 лет, которые прошли Высшую лигу, а раньше из молодежки попадали в команду мастеров и чувствовали себя достаточно вольготно.

У нас были и 18-летние чемпионы мира среди взрослых. Причем это были звезды, которыми наслаждался потом весь мир. Сейчас таких нет, это говорит о том, что у нас большие прорехи в подготовке молодежи. Я на этом уже неоднократно заострял внимание, но никому это особенно не интересно. А интересно пригласить среднего уровня легионеров и говорить о том, что они украсили наш хоккей. Кто украшает? Люди, от которых отказались там. Как они могут украсить то, что здесь?

Есть совершенно однозначные каноны, которые нельзя нарушать, и это все выработано на протяжении десятилетий. По крайней мере институт физкультуры, который я в свое время заканчивал, эти знания давал. И это совершенно однозначные вещи, но любая импровизация должна присутствовать у тренера. Нельзя, например, пяти-шестилетнему ребенку навязывать технико-тактическую работу, когда он не умеет кататься на коньках.

У тренера должны быть развязаны руки, но администрация должна смотреть, насколько творчески каждый тренер подходит к своей работе. Шарашит по шаблонам или действительно вкладывает всю душу в ребят и дает какие-то вещи, которые им в новинку.

От работы в стиле «бросил шайбу, отстоял у борта» ничего не улучшится, а я таких видел, и не только на периферии, но и в столичных клубах. Поэтому у нас и недостаточно ярких ребят в Москве, хотя раньше это был клондайк игроков. По крайней мере ЦСКА , «Спартак », «Динамо » воспитывали великолепных мастеров. Которые, если не подходили по уровню в первые составы своих команд, то занимали место в других составах Высшей лиги.

Сейчас, к сожалению, Москва ориентируется на приглашение игроков с периферии. Мало кто занимается работой в своих академиях. У нас 11-12 академий, но что от них толку? Вы хоть одного академика выпустите! Но академии работают и финансируются из бюджета. Проблемы есть, но никто не хочет их решать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.