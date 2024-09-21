Забивавший 5 матчей подряд Широков пропустит игру со «Спартаком». Кара вернулся в состав «Сибири»

Сергей Широков не сыграет со «Спартаком».

38-летний нападающий «Сибири » не попал в состав своей команды на матч с красно-белыми из-за повреждения. По этой же причине встречу пропустит защитник Федор Гордеев .

Отметим, что Широков забивал в каждом из пяти последних матчей.

В состав новосибирской команды вернулся Владислав Кара , пропустивший матч с «Куньлунем» (3:1) из-за смерти матери.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Спартак » состоится сегодня и начнется в 13:30 по московскому времени.