Забивавший 5 матчей подряд Широков пропустит игру со «Спартаком». Кара вернулся в состав «Сибири»
Сергей Широков не сыграет со «Спартаком».
38-летний нападающий «Сибири» не попал в состав своей команды на матч с красно-белыми из-за повреждения. По этой же причине встречу пропустит защитник Федор Гордеев.
Отметим, что Широков забивал в каждом из пяти последних матчей.
В состав новосибирской команды вернулся Владислав Кара, пропустивший матч с «Куньлунем» (3:1) из-за смерти матери.
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 13:30 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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