Бедард о 2-м сезоне в НХЛ: «Я готов намного лучше, чем год назад. Было волнение, сейчас чувствую себя более расслабленным»

Коннор Бедард чувствует себя более расслабленным перед 2-м сезоном в НХЛ.

В прошлом сезоне форвард «Чикаго» выиграл приз лучшему новичку, набрав 61 (22+39) очко в 68 играх при полезности «минус 44».

«Летом в течение двух месяцев у меня не было интервью – это было невероятно (со смехом).

Сейчас я ощущаю себя намного лучше готовым, чем год назад. Тогда было волнение, сейчас я чувствую себя более расслабленным», – сказал первый номер драфта НХЛ-2023.