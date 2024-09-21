Кэсселс о серии поражений «Авангарда»: «У нас сложности с голами в равных составах. Обидно, но мы выберемся. В каком-то плане даже хорошо, что это происходит в начале сезона»

Коул Кэсселс нашел позитив в 4-матчевой серии поражений «Авангарда».

29-летний нападающий набрал 1 (0+1) очко в 7 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

«У нас сложности с тем, чтобы забивать голы в равных составах, а наши противники, наоборот, хорошо пользуются своими возможностями.

Неприятно, обидно, но мы найдем способ выбраться из этой ситуации. В каком-то плане даже хорошо, что это происходит сейчас, в начале сезона. Это лучше, чем если бы такие проблемы возникли ближе к весне», – сказал канадец после матча с «Автомобилистом» (0:3).