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  • Кэсселс о серии поражений «Авангарда»: «У нас сложности с голами в равных составах. Обидно, но мы выберемся. В каком-то плане даже хорошо, что это происходит в начале сезона»
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Кэсселс о серии поражений «Авангарда»: «У нас сложности с голами в равных составах. Обидно, но мы выберемся. В каком-то плане даже хорошо, что это происходит в начале сезона»

Коул Кэсселс нашел позитив в 4-матчевой серии поражений «Авангарда».

29-летний нападающий набрал 1 (0+1) очко в 7 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

«У нас сложности с тем, чтобы забивать голы в равных составах, а наши противники, наоборот, хорошо пользуются своими возможностями.

Неприятно, обидно, но мы найдем способ выбраться из этой ситуации. В каком-то плане даже хорошо, что это происходит сейчас, в начале сезона. Это лучше, чем если бы такие проблемы возникли ближе к весне», – сказал канадец после матча с «Автомобилистом» (0:3). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАвангард
logoКХЛ
logoКоул Кэсселс
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