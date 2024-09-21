«Чикаго» начнет сезон без Броссуа и Левшунова. Вратарь и защитник пропустят еще по 4 недели из-за травм

Защитник «Чикаго» Артем Левшунов пропустит еще 4 недели из-за травмы ноги.

2-й номер драфта НХЛ-2024 получил травму 11 сентября во время тренировки во Флориде, блокируя бросок.

При этом через неделю он сможет возобновить тренировки на льду (без контакта), если получит разрешение от врачей.

31-летний вратарь «Блэкхокс» Лоран Броссуа , которому в конце августа сделали операцию на правом колене, тоже может вернуться в строй через 4 недели.

Генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон сказал, что сменщик Петра Мразека в начале сезона будет определен по итогам тренировочного лагеря.