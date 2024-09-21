«Чикаго» начнет сезон без Броссуа и Левшунова. Вратарь и защитник пропустят еще по 4 недели из-за травм
Защитник «Чикаго» Артем Левшунов пропустит еще 4 недели из-за травмы ноги.
2-й номер драфта НХЛ-2024 получил травму 11 сентября во время тренировки во Флориде, блокируя бросок.
При этом через неделю он сможет возобновить тренировки на льду (без контакта), если получит разрешение от врачей.
31-летний вратарь «Блэкхокс» Лоран Броссуа, которому в конце августа сделали операцию на правом колене, тоже может вернуться в строй через 4 недели.
Генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон сказал, что сменщик Петра Мразека в начале сезона будет определен по итогам тренировочного лагеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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