Тэйлор Холл восстановился после травмы: «Я готов на 100%. Знаю, что могу принести пользу «Чикаго». После столь долгого отсутствия стал еще больше ценить свою работу»

Форвард «Чикаго» Тэйлор Холл восстановился после травмы колена.

32-летний нападающий пропустил большую часть прошлого сезона после операции. Он провел только 10 игр за «Блэкхокс» в регулярном чемпионате НХЛ , набрав 4 (2+2) очка.

«Я готов на 100%. У меня нет никаких ограничений по тренировкам. Сейчас все дело скорее в том, чтобы настроить мозг на игровые скорости. Я знаю, что могу быть результативным игроком, приносящим пользу команде.

Я прошел долгий путь восстановления, смотрел много матчей и наблюдал за тренировками. Снова выйти на лед вместе с ребятами – это особенный момент. Теперь, после столь долгого отсутствия, я стал еще больше ценить свою работу», – сказал Холл .