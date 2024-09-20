Тэйлор Холл восстановился после травмы: «Я готов на 100%. Знаю, что могу принести пользу «Чикаго». После столь долгого отсутствия стал еще больше ценить свою работу»
Форвард «Чикаго» Тэйлор Холл восстановился после травмы колена.
32-летний нападающий пропустил большую часть прошлого сезона после операции. Он провел только 10 игр за «Блэкхокс» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 4 (2+2) очка.
«Я готов на 100%. У меня нет никаких ограничений по тренировкам. Сейчас все дело скорее в том, чтобы настроить мозг на игровые скорости. Я знаю, что могу быть результативным игроком, приносящим пользу команде.
Я прошел долгий путь восстановления, смотрел много матчей и наблюдал за тренировками. Снова выйти на лед вместе с ребятами – это особенный момент. Теперь, после столь долгого отсутствия, я стал еще больше ценить свою работу», – сказал Холл.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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