Вратарь «Чикаго» Броссуа может пропустить старт сезона. Он перенес операцию на мениске
Вратарь «Чикаго» Лоран Броссуа может пропустить старт сезона.
Он перенес операцию на мениске правого колена.
Ожидается, что Лорану Броссуа потребуется 5-7 недель на восстановление. «Чикаго» проведет первый матч сезона 8 октября против «Юты».
31-летний вратарь перешел в клуб в межсезонье из «Виннипега».
В минувшем сезоне он провел 23 игры в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,00. В его активе также 1 матч в плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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