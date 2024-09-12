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  • Левшунов травмировался на тренировке «Чикаго». 18-летний защитник пропустит несколько недель
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Левшунов травмировался на тренировке «Чикаго». 18-летний защитник пропустит несколько недель

Артем Левшунов получил травму на тренировке «Чикаго».

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Левшунов получил повреждение после удара по ноге. 

Кроме того, стало известно, что 18-летний белорусский защитник будет носить специальный защитный ботинок и пропустит несколько недель.

Напомним, Левшунов был выбран «Блэкхокс» под общим 2-м номером на драфте НХЛ-2024.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
травмы
logoЧикаго
logoНХЛ
Эллиотт Фридман
Артем Левшунов
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