Беднар о Ничушкине: «Он вернется, и мы встретим его с распростертыми объятиями. По сообщениям, у него все хорошо, он добивается прогресса»

Джаред Беднар высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ . Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

В «Колорадо» ранее сообщили , что ждут возвращения россиянина в середине ноября.

«По сообщениям, у Вэла все хорошо, и он добивается прогресса.

В какой-то момент мы получим информацию от лиги о том, сможет ли он приехать пораньше и начать кататься с командой или самостоятельно, и насколько часто он сможет принимать в этом участие до истечения срока его отстранения.

Затем он вернется, и мы встретим его с распростертыми объятиями», – сказал главный тренер «Колорадо » Джаред Беднар .