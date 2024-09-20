Беднар о Ничушкине: «Он вернется, и мы встретим его с распростертыми объятиями. По сообщениям, у него все хорошо, он добивается прогресса»
Джаред Беднар высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.
В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
В «Колорадо» ранее сообщили, что ждут возвращения россиянина в середине ноября.
«По сообщениям, у Вэла все хорошо, и он добивается прогресса.
В какой-то момент мы получим информацию от лиги о том, сможет ли он приехать пораньше и начать кататься с командой или самостоятельно, и насколько часто он сможет принимать в этом участие до истечения срока его отстранения.
Затем он вернется, и мы встретим его с распростертыми объятиями», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Denver Post
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости