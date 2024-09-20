«Динамо» проиграло «Адмиралу» – 1:4. У москвичей одна победа в пяти последних матчах

«Динамо» уступило «Адмиралу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во Владивостоке хозяева льда оказались сильнее со счетом 4:1.

Это поражение стало четвертым в пяти последних матчах для бело-голубых. Команда Алексея Кудашова набрала 4 очка за первые 7 игр регулярного чемпионата и занимает десятое место на Западе.

«Адмирал » идет пятым в таблице Восточной конференции, заработав 7 очков за 5 матчей.

Следующий матч «Динамо » проведет с «Амуром», «Адмирал» сыграет с ЦСКА.