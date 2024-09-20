«Динамо» проиграло «Адмиралу» – 1:4. У москвичей одна победа в пяти последних матчах
«Динамо» уступило «Адмиралу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во Владивостоке хозяева льда оказались сильнее со счетом 4:1.
Это поражение стало четвертым в пяти последних матчах для бело-голубых. Команда Алексея Кудашова набрала 4 очка за первые 7 игр регулярного чемпионата и занимает десятое место на Западе.
«Адмирал» идет пятым в таблице Восточной конференции, заработав 7 очков за 5 матчей.
Следующий матч «Динамо» проведет с «Амуром», «Адмирал» сыграет с ЦСКА.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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