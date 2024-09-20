«Авангард» обменял защитника Чмыхова в «Адмирал» на денежную компенсацию
«Авангард» обменял защитника Артема Чмыхова в «Адмирал».
Омский клуб в рамках сделки получил денежную компенсацию.
В апреле клуб подписал с 26-летним защитником контракт на 2 года.
В прошлом сезоне игрок провел 45 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 15 (4+11) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 13:57. В 12 играх Кубка Гагарина добавил 1 (0+1) балл.
В текущем сезоне Чмыхов на лед пока не выходил.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Авангарда»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости