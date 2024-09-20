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«Авангард» обменял защитника Чмыхова в «Адмирал» на денежную компенсацию

«Авангард» обменял защитника Артема Чмыхова в «Адмирал».

Омский клуб в рамках сделки получил денежную компенсацию.

В апреле клуб подписал с 26-летним защитником контракт на 2 года. 

В прошлом сезоне игрок провел 45 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 15 (4+11) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 13:57. В 12 играх Кубка Гагарина добавил 1 (0+1) балл. 

В текущем сезоне Чмыхов на лед пока не выходил. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Авангарда»
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