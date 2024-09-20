«Авангард» обменял защитника Чмыхова в «Адмирал» на денежную компенсацию

«Авангард» обменял защитника Артема Чмыхова в «Адмирал».

Омский клуб в рамках сделки получил денежную компенсацию.

В апреле клуб подписал с 26-летним защитником контракт на 2 года.

В прошлом сезоне игрок провел 45 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 15 (4+11) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 13:57. В 12 играх Кубка Гагарина добавил 1 (0+1) балл.

В текущем сезоне Чмыхов на лед пока не выходил.