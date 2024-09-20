«Авангард» получил 1000 рублей от «Адмирала» за Чмыхова. Защитник снизит зарплату с 15 до 11 млн рублей за этот сезон (Metaratings)

«Авангард» обменял Артема Чмыхова в «Адмирал» на 1000 рублей.

Ранее стало известно , что омский клуб обменял 26-летнего защитника на денежную компенсацию. В апреле этого года «Авангард » подписал с ним двухлетний контракт.

По данным Metaratings, Чмыхов согласился на снижение оклада при переходе. В предстоящем сезоне он получит 11 млн рублей вместо 15, а в сезоне-2025/26 хоккеист заработает 17 млн рублей.

В прошлом сезоне защитник провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 15 (4+11) очков при полезности «плюс 5». В 12 играх Кубка Гагарина он добавил 1 (0+1) балл.

В текущем регулярном чемпионате Чмыхов на лед пока не выходил.