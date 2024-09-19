Слепышев о столкновении Пакетта с Просветовым: «Этого можно было избежать. На эмоциях, может, не увидел вратаря ЦСКА. Он взрослый игрок и понимает все свои действия»
По ходу игры Седрик Пакетт дважды сталкивался с вратарем ЦСКА Иваном Просветовым. После второго столкновения нападающий был удален на две минуты за атаку на голкипера. ЦСКА реализовал большинство.
– Что не получилось в матче против ЦСКА?
– Была упорная игра при счете 1:1, много моментов. Мне кажется, что мы немного отдали инициативу ЦСКА, нужно было действовать более агрессивно.
– Удаление Пакетта после того, как он столкнулся с Просветовым, сыграло ключевую роль в матче. Как оцените поведение Седрика и его стычку с вратарем ЦСКА?
– Этого можно было избежать. На эмоциях, может быть, не увидел Просветова. Тяжело комментировать этот момент, но я думаю, что он взрослый игрок и понимает все свои действия.
– То есть намерений специально столкнуться с Просветовым у него не было?
– Думаю, что нет, – сказал нападающий «Динамо» Антон Слепышев.
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