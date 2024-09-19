Слепышев о столкновении Пакетта с Просветовым: «Этого можно было избежать. На эмоциях, может, не увидел вратаря ЦСКА. Он взрослый игрок и понимает все свои действия»

Антон Слепышев подвел итоги матча «Динамо» против ЦСКА (1:3).

По ходу игры Седрик Пакетт дважды сталкивался с вратарем ЦСКА Иваном Просветовым. После второго столкновения нападающий был удален на две минуты за атаку на голкипера. ЦСКА реализовал большинство.

– Что не получилось в матче против ЦСКА?

– Была упорная игра при счете 1:1, много моментов. Мне кажется, что мы немного отдали инициативу ЦСКА, нужно было действовать более агрессивно.

– Удаление Пакетта после того, как он столкнулся с Просветовым, сыграло ключевую роль в матче. Как оцените поведение Седрика и его стычку с вратарем ЦСКА?

– Этого можно было избежать. На эмоциях, может быть, не увидел Просветова. Тяжело комментировать этот момент, но я думаю, что он взрослый игрок и понимает все свои действия.

– То есть намерений специально столкнуться с Просветовым у него не было?

– Думаю, что нет, – сказал нападающий «Динамо » Антон Слепышев .