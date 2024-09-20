Защитник «Динамо» Готовец получил 5 минут штрафа за удар в голову в игре с «Адмиралом»
Кирилл Готовец из «Динамо» получил 5 минут штрафа с «Адмиралом» за удар в голову.
Бело-голубые уступают на выезде после двух периодов со счетом 1:2.
Защитник московской команды был наказан в середине второго периода за удар Егора Петухова в область головы и шеи. В прошлом году оба хоккеиста играли за «Динамо».
«Адмирал» не сумел реализовать пятиминутное большинство.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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