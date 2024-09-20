Защитник «Динамо» Готовец получил 5 минут штрафа за удар в голову в игре с «Адмиралом»

Кирилл Готовец из «Динамо» получил 5 минут штрафа с «Адмиралом» за удар в голову.

Бело-голубые уступают на выезде после двух периодов со счетом 1:2.

Защитник московской команды был наказан в середине второго периода за удар Егора Петухова в область головы и шеи. В прошлом году оба хоккеиста играли за «Динамо ».

«Адмирал » не сумел реализовать пятиминутное большинство.