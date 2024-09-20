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Спунер получит 42 млн рублей и бонусы от «Авангарда» за этот сезон (Михаил Зислис)

Райан Спунер заработает 42 млн рублей в «Авангарде» за следующий сезон.

Сегодня 32-летний форвард подписал контракт с омским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Спунер получит 42 миллиона рублей за сезон-2024/25 без учета бонусной части.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету канадца 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (1+5) баллов в 10 играх плей-офф.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoАвангард
logoКХЛ
Михаил Зислис
logoРайан Спунер
деньги
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