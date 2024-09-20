Спунер получит 42 млн рублей и бонусы от «Авангарда» за этот сезон (Михаил Зислис)
Райан Спунер заработает 42 млн рублей в «Авангарде» за следующий сезон.
Сегодня 32-летний форвард подписал контракт с омским клубом на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Спунер получит 42 миллиона рублей за сезон-2024/25 без учета бонусной части.
В прошедшем регулярном чемпионате на счету канадца 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (1+5) баллов в 10 играх плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости