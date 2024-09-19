«Металлург» готов побороться за Спунера с «Авангардом». 32-летний канадец – свободный агент («АренаБреда»)
«Металлург» может подписать контракт с Райаном Спунером.
Ранее сообщалось, что «Авангард» ведет переговоры с 32-летним канадцем. Спунер находится в статусе неограниченно свободного агента после ухода из омского клуба в конце прошлого сезона.
По информации телеграм-канала «АренаБреда», «Металлург» и еще один клуб из Восточной конференции готовы побороться за форварда.
В минувшем сезоне Спунер набрал 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного Фонбет чемпионата КХЛ и 6 (1+5) баллов в 10 играх Кубка Гагарина.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «АренаБреда»
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