«Металлург» готов побороться за Спунера с «Авангардом». 32-летний канадец – свободный агент («АренаБреда»)

«Металлург» может подписать контракт с Райаном Спунером.

Ранее сообщалось , что «Авангард » ведет переговоры с 32-летним канадцем. Спунер находится в статусе неограниченно свободного агента после ухода из омского клуба в конце прошлого сезона.

По информации телеграм-канала «АренаБреда», «Металлург » и еще один клуб из Восточной конференции готовы побороться за форварда.

В минувшем сезоне Спунер набрал 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного Фонбет чемпионата КХЛ и 6 (1+5) баллов в 10 играх Кубка Гагарина.