Байрон Фроуз: «Все хотят, чтоб Овечкин побил рекорд Гретцки. Думаю, он это сделает. Александр – живая легенда»
Байрон Фроуз хочет, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Вы хотите, чтобы он побил рекорд Гретцки?
– Конечно!
– Но вы же канадец.
– Да. И что?
– Может, у вас есть какие-то патриотические чувства к Гретцки.
– Я думаю, все хотят, чтоб Овечкин побил рекорд Гретцки. И я думаю, Овечкин это сделает. В любом случае Александр – живая легенда, – сказал нападающий «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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