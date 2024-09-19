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Байрон Фроуз: «Все хотят, чтоб Овечкин побил рекорд Гретцки. Думаю, он это сделает. Александр – живая легенда»

Байрон Фроуз хочет, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Вы хотите, чтобы он побил рекорд Гретцки?

– Конечно!

– Но вы же канадец.

– Да. И что?

– Может, у вас есть какие-то патриотические чувства к Гретцки.

– Я думаю, все хотят, чтоб Овечкин побил рекорд Гретцки. И я думаю, Овечкин это сделает. В любом случае Александр – живая легенда, – сказал нападающий «Локомотива». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoЛокомотив
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoКХЛ
logoБайрон Фроуз
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