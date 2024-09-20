Форвард ЦСКА Мингачев о 3:2 с «Витязем»: «Сложный матч. Чуть подправим момент с удалениями, и все будет хорошо»
Тахир Мингачев оценил победу ЦСКА над «Витязем» (3:2).
«Получился сложный матч, «Витязь» много бежал нам за спину, проводил контратаки. По сравнению с матчем на Кубке мэра соперник стал быстрее, больше давил. Но мы забили свои голы и выиграли матч.
Чуть подправим момент с удалениями, и все будет хорошо. Удаления сыграли на руку «Витязю», потому что сложно после меньшинства забирать инициативу.
Впереди дальневосточный выезд, у нас будет долгий перелет, но настраиваемся на эти матчи так же, как и на другие игры», – сказал нападающий ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
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