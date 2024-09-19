«Была самоотдача, пахота и работа, была игра. Не могу упрекнуть команду». Десятков о 2:3 от ЦСКА
Главный тренер «Витязя» Павел Десятков высказался о поражении от ЦСКА.
Подольский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.
«Сегодня я не могу упрекнуть команду. Была самоотдача, была пахота и работа, была игра.
Считаю, мы неплохо сегодня играли. Но не хватило чуть-чуть в завершении», – сказал Десятков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
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