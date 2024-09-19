«Новички никак не помогают добиваться результата. Ожидаем гораздо большего от них». Немировски после 0:5 от «Ак Барса»
Главный тренер казахстанской команды высказался об этом после игры с «Ак Барсом» (0:5).
– Неплохо начали игру, хорошее было движение, но у нас не хватает стабильности. Пять минут играем хорошо, затем три минуты плохо. Много брака, много ошибок, много моментов, где неуверенно играем с шайбой, решения принимаем через панику.
– Непростое положение у «Барыса» – пятое поражение в шести матчах. «Ак Барс» забросил довольно простые шайбы. Над чем команде в первую очередь нужно работать, чтобы появился хоть какой-то стабильный результат?
– Лидеры, которых мы взяли, должны помогать получать результат. В шести играх, может, кто-то из игроков выделялся, но в общем очень слабо сыграли эти матчи. Мало забиваем, мало моментов. Такие игроки, если и не забивают, должны создавать по 3-4 момента за игру. Пока их не видно. Это ключевой момент.
Опять же стабильность. Две тройки играют хорошо, а две тройки – плохо. Прошлую игру мы выиграли, но не оптимально играли все четыре звена.
– Затронули тему лидеров. Наверняка большего ждете от Антона Бурдасова. Его неубедительное выступление связано с тем, что он без предсезонки перешел в «Барыс» и только сейчас набирает форму?
– Может быть. Но он должен был быть готов. Конечно, есть период адаптации. Но от него и других новичков мы ожидаем гораздо большего. Пока они никак не помогают добиваться результата.
– У Дамира Жафярова повреждение, из-за этого он пропустил матч. Насколько это критично? Стоит ли его ждать в ближайших играх?
– Я думаю, ближайшие три недели его не будет.
– Как состояние травмированных Нэтана Болье и Виктора Антипина? Когда они вернутся?
– Нэтан Болье будет отсутствовать минимум три недели, может, больше. По Виктору Антипину пока точно не знаем.
– Планируются ли какие-то подписания?
– У нас есть состав. Когда игроки травмируются, другие хоккеисты получают шанс проявить себя. У нас есть резерв, и у них есть шанс.
– Владислав Кодола не играл с середины матча. С чем это связано?
– Не помогает в обороне, не помогает в атаке. На вбрасываниях плохо играет, и мы начинаем смену без шайбы, – сказал Немировски.
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