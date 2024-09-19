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  • «Новички никак не помогают добиваться результата. Ожидаем гораздо большего от них». Немировски после 0:5 от «Ак Барса»
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«Новички никак не помогают добиваться результата. Ожидаем гораздо большего от них». Немировски после 0:5 от «Ак Барса»

Дэвид Немировски недоволен игрой новичков «Барыса».

Главный тренер казахстанской команды высказался об этом после игры с «Ак Барсом» (0:5). 

– Неплохо начали игру, хорошее было движение, но у нас не хватает стабильности. Пять минут играем хорошо, затем три минуты плохо. Много брака, много ошибок, много моментов, где неуверенно играем с шайбой, решения принимаем через панику.

– Непростое положение у «Барыса» – пятое поражение в шести матчах. «Ак Барс» забросил довольно простые шайбы. Над чем команде в первую очередь нужно работать, чтобы появился хоть какой-то стабильный результат?

– Лидеры, которых мы взяли, должны помогать получать результат. В шести играх, может, кто-то из игроков выделялся, но в общем очень слабо сыграли эти матчи. Мало забиваем, мало моментов. Такие игроки, если и не забивают, должны создавать по 3-4 момента за игру. Пока их не видно. Это ключевой момент.

Опять же стабильность. Две тройки играют хорошо, а две тройки – плохо. Прошлую игру мы выиграли, но не оптимально играли все четыре звена.

– Затронули тему лидеров. Наверняка большего ждете от Антона Бурдасова. Его неубедительное выступление связано с тем, что он без предсезонки перешел в «Барыс» и только сейчас набирает форму?

– Может быть. Но он должен был быть готов. Конечно, есть период адаптации. Но от него и других новичков мы ожидаем гораздо большего. Пока они никак не помогают добиваться результата.

– У Дамира Жафярова повреждение, из-за этого он пропустил матч. Насколько это критично? Стоит ли его ждать в ближайших играх?

– Я думаю, ближайшие три недели его не будет.

– Как состояние травмированных Нэтана Болье и Виктора Антипина? Когда они вернутся?

– Нэтан Болье будет отсутствовать минимум три недели, может, больше. По Виктору Антипину пока точно не знаем.

– Планируются ли какие-то подписания?

– У нас есть состав. Когда игроки травмируются, другие хоккеисты получают шанс проявить себя. У нас есть резерв, и у них есть шанс.

– Владислав Кодола не играл с середины матча. С чем это связано?

– Не помогает в обороне, не помогает в атаке. На вбрасываниях плохо играет, и мы начинаем смену без шайбы, – сказал Немировски.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Шайба.kz»
logoАк Барс
logoДэвид Немировски
logoАнтон Бурдасов
logoКХЛ
logoБарыс
logoВиктор Антипин
logoНэтан Болье
logoДамир Жафяров
logoВладислав Кодола
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