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  • Экс-игрока системы «Оттавы» Ганье обвиняют в сексуальном насилии и угрозах по отношению к его бывшей девушке. Габриэл писал ей, что заказал ее убийство и сожжет ее дом
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Экс-игрока системы «Оттавы» Ганье обвиняют в сексуальном насилии и угрозах по отношению к его бывшей девушке. Габриэл писал ей, что заказал ее убийство и сожжет ее дом

Экс-игрока системы «Оттавы» обвиняют в насилии по отношению к его бывшей девушке.

Суд в Сент-Иасенте проводит слушания по делу Габриэла Ганье – канадского хоккеиста обвиняют в физическом и сексуальном насилии по отношению к его бывшей девушке, а также в угрозах – в том числе с применением оружия. 

Девушка, чье имя в судебных протоколах значится как Дафна, утверждает, что Ганье был «жестоким и контролирующим партнером, который часто находился под воздействием наркотиков и алкоголя». «Я была в режиме выживания», – заявила истица. 

Первый конфликт между партнерами произошел на вечеринке, когда Ганье стал переписываться с другой девушкой. По словам Дафны, она хотела уйти, но Габриэл шел за ней и оскорблял ее. «Он запустил в меня мусорным ведром, но его друг подставил ногу, чтобы оно в меня не попало. Я была ошеломлена. Его друг сказал: «У него стресс, у него был тяжелый сезон, он приходит в себя», – вспомнила Дафна. 

После вечеринки Ганье сел за руль и настоял на том, чтобы девушка поехала с ним. По дороге она потребовала выпустить ее. «Я была напугана. Он был очень агрессивен. В этот момент он разогнался до 240 км/ч и угрожал убить нас. Я была в ужасе», – сказала потерпевшая. 

В другой ситуации Габриэль Ганье схватил ее за горло и пригрозил кулаком. «В какой-то момент ты хорошенько получишь!» – якобы сказал обвиняемый. 

Во время очередной ссоры хоккеист замахнулся на Дафну 40-килограммовой гантелью. В этот момент в ситуацию вмешался кто-то из близких девушки, приказав Габриэлю уйти. Через несколько дней произошел эпизод сексуального насилия со стороны игрока. «В тот момент я плакала, плакала, плакала. Он просто проник в меня. У меня текли слезы», – рассказала девушка суду. На этом их отношения завершились. 

Но Габриэль продолжал пытаться связаться с Дафной. Он постоянно звонил ей и создавал фэйковые аккаунты в социальных сетях.

Сообщается, что Ганье написал своей бывшей девушке: «Я собираюсь сжечь твой дом дотла. Ты увидишь последствия. Я заплатил кое-кому, чтобы он убил тебя. Я не боюсь полиции». 

Габриэл Ганье был выбран «Оттавой» во втором раунде драфта НХЛ-2015 и провел два сезона в «Бельвиле», фарм-клубе «Сенаторз». После этого он перешел в систему «Торонто» и играл за «Марлис». 

Ганье также выступал за фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд». Его последним клубом был норвежский «Стьернен».

В 2023 году хоккеист был приговорен к 6 месяцам тюрьмы за сексуальное насилие по отношению к другой его бывшей девушке. Зимой 2024-го он признал вину по делу о растлении девочки-подростка младше 16 лет. За это преступление он отсидел три месяца в тюрьме.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: HockeyFeed
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Габриэл Ганье
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