Сергей Широков: «Москва не сразу строилась, новая «Сибирь» – тоже. Будем грызть лед, играть друг за друга. Тогда плей-офф никуда не денется»

Сергей Широков считает, что «Сибирь» сейчас в начале становления новой команды

– Эксперты уже говорят, что «Сибири» нужно жертвовать результатом этого сезона и наигрывать молодежь. Они правы?

– Послушайте, позади лишь два матча, впереди – 66. Ничего еще не потеряно, мы в самом начале огромной дистанции чемпионата!

В этом году предсезонка рекордно короткая – четыре недели. Команда наполовину обновилась – и тренерскому штабу Вадима Сергеевича Епанчинцева банально нужно время. А пресса уже начала свое давление. Считаю, не по делу.

– У «Сибири» очень жесткое расписание на старте: позади Омск и Екатеринбург, впереди – Москва, родной ЦСКА. Чувствуете давление?

– Давление в профессиональном спорте есть всегда. Нужно правильно на это давление реагировать.

Внутри команды у нас хорошая, правильная атмосфера. Тренеры держат руку на пульсе, идет и индивидуальная, и командная работа.

Сейчас надо немного расслабиться, сбросить лишнее давление. Москва не сразу строилась, новая «Сибирь» – тоже. Будем грызть лед, играть друг за друга. Тогда плей-офф от нас никуда не денется, – сказал капитан новосибирского клуба.