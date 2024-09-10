Сергей Широков: «Москва не сразу строилась, новая «Сибирь» – тоже. Будем грызть лед, играть друг за друга. Тогда плей-офф никуда не денется»
– Эксперты уже говорят, что «Сибири» нужно жертвовать результатом этого сезона и наигрывать молодежь. Они правы?
– Послушайте, позади лишь два матча, впереди – 66. Ничего еще не потеряно, мы в самом начале огромной дистанции чемпионата!
В этом году предсезонка рекордно короткая – четыре недели. Команда наполовину обновилась – и тренерскому штабу Вадима Сергеевича Епанчинцева банально нужно время. А пресса уже начала свое давление. Считаю, не по делу.
– У «Сибири» очень жесткое расписание на старте: позади Омск и Екатеринбург, впереди – Москва, родной ЦСКА. Чувствуете давление?
– Давление в профессиональном спорте есть всегда. Нужно правильно на это давление реагировать.
Внутри команды у нас хорошая, правильная атмосфера. Тренеры держат руку на пульсе, идет и индивидуальная, и командная работа.
Сейчас надо немного расслабиться, сбросить лишнее давление. Москва не сразу строилась, новая «Сибирь» – тоже. Будем грызть лед, играть друг за друга. Тогда плей-офф от нас никуда не денется, – сказал капитан новосибирского клуба.
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