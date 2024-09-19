Равиль Якубов: «Система Ларионова не в кризисе, а на стадии настройки. Идет поиск новых лидеров и мастеров, подстройка под них. Отсюда и потери очков на старте»

Равиль Якубов высказался об игре «Торпедо» и «Северстали» в сезоне-2024/25.

18 сентября «Северсталь» обыграла «Торпедо » со счетом 5:4.

– В этом чемпионате «Северсталь» в лидерах, а вот «Торпедо» с пятью поражениями в семи матчах по потерянным очкам – последний клуб Запада. Система Ларионова в кризисе?

– Я бы сказал, что не в кризисе, а на стадии настройки. Все-таки «Торпедо» двухлетней давности было, скажем так, первооткрывателем стиля. Команде удалось в каких-то отрезках перезапустить советский хоккей, все это сопровождалось эффектом новизны и мощной энергетикой, когда работал сплав молодости и опыта.

Но такой хоккей является очень рискованным. Он зависит от качества игроков, их индивидуальных возможностей. Моторами той команды были Кручинин и Коваленко , сегодня они уже не в Нижнем. Сейчас идет поиск новых лидеров и мастеров, подстройка под них. Отсюда, предположу, и потери очков на старте.

В «Северстали », наоборот, все лидеры на месте. Видно, что команда выстроена – и по кадрам, и по тактике. Как следствие – результат.

– Вы сказали об отсутствии мастеров у «Торпедо», но Войнов с Кагарлицким там сидят в запасе...

– Сейчас «Торпедо» на длительной выездной серии, возможны ротации. Тут трудно что-либо сказать со стороны.

– Как играть с такими командами, как «Торпедо» и «Северсталь»?

– Очень четко в обороне – с быстрым выходом в атаку с использованием свободных зон, которых много, – сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.