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52-летний Ягр отметился голевой передачей в стартовом матче «Кладно» в чемпионате Чехии

Яромир Ягр сделал голевую передачу в стартовом матче чемпионата Чехии.

«Кладно» уступил в гостях «Пардубице» (1:5) в своем первом матче нынешнего сезона. 

52-летний нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр отметился голевой передачей в этой игре. Он провел эту встречу в третьем звене и выходил на реализацию большинства. 

Отметим, что этот сезон стал уже 37-м по счету в профессиональной карьере Ягра. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «СЭ» Хоккейный
logoЯромир Ягр
чемпионат Чехии
logoПардубице
logoКХЛ
logoКладно
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