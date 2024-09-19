52-летний Ягр отметился голевой передачей в стартовом матче «Кладно» в чемпионате Чехии

Яромир Ягр сделал голевую передачу в стартовом матче чемпионата Чехии.

«Кладно » уступил в гостях «Пардубице » (1:5) в своем первом матче нынешнего сезона.

52-летний нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр отметился голевой передачей в этой игре. Он провел эту встречу в третьем звене и выходил на реализацию большинства.

Отметим, что этот сезон стал уже 37-м по счету в профессиональной карьере Ягра.