«Салават» организовал спецборт для перевозки Кузьмина в Москву – завтра форварда доставят в столичную клинику, ему предстоит операция

Глеба Кузьмина транспортируют в Москву на спецборте для проведения операции.

Нападающий «Салавата» врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда » Дарреном Дитцем . Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

Сегодня хоккейное агентство Hockey Skills Agency сообщило, что нападающего транспортируют в московскую клинику, где ему предстоит операция.

«При поддержке ХК «Салават Юлаев» организован спецборт для перевозки Глеба Кузьмина в Москву, где в ближайшее время ему будет проведена операция.

Спасибо большое хоккейному клубу «Салават Юлаев » за оказанную помощь!🤝», – говорится в заявлении агентства.

Кроме того, стало известно, когда игрока перевезут в Москву.

«Согласована дата транспортировки нападающего Глеба Кузьмина. Завтра спецборт вылетит из Республики Башкортостан и прибудет в Москву», – сообщило агентство.

Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу

Жена Кузьмина рассказала, что форвард «Салавата» в реанимации, у него компрессионный перелом грудного позвонка. После операции его могут перевезти в Москву (Mash Batash)