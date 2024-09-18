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«Салават» организовал спецборт для перевозки Кузьмина в Москву – завтра форварда доставят в столичную клинику, ему предстоит операция

Глеба Кузьмина транспортируют в Москву на спецборте для проведения операции.

Нападающий «Салавата» врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

Сегодня хоккейное агентство Hockey Skills Agency сообщило, что нападающего транспортируют в московскую клинику, где ему предстоит операция. 

«При поддержке ХК «Салават Юлаев» организован спецборт для перевозки Глеба Кузьмина в Москву, где в ближайшее время ему будет проведена операция.

Спасибо большое хоккейному клубу «Салават Юлаев» за оказанную помощь!🤝», – говорится в заявлении агентства. 

Кроме того, стало известно, когда игрока перевезут в Москву. 

«Согласована дата транспортировки нападающего Глеба Кузьмина. Завтра спецборт вылетит из Республики Башкортостан и прибудет в Москву», – сообщило агентство. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Hockey Skills Agency
logoАвангард
logoСалават Юлаев
травмы
logoКХЛ
logoГлеб Кузьмин
logoДаррен Дитц
logoЗдоровье
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