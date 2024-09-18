«Салават» организовал спецборт для перевозки Кузьмина в Москву – завтра форварда доставят в столичную клинику, ему предстоит операция
Нападающий «Салавата» врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
Сегодня хоккейное агентство Hockey Skills Agency сообщило, что нападающего транспортируют в московскую клинику, где ему предстоит операция.
«При поддержке ХК «Салават Юлаев» организован спецборт для перевозки Глеба Кузьмина в Москву, где в ближайшее время ему будет проведена операция.
Спасибо большое хоккейному клубу «Салават Юлаев» за оказанную помощь!🤝», – говорится в заявлении агентства.
Кроме того, стало известно, когда игрока перевезут в Москву.
«Согласована дата транспортировки нападающего Глеба Кузьмина. Завтра спецборт вылетит из Республики Башкортостан и прибудет в Москву», – сообщило агентство.
Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу
Жена Кузьмина рассказала, что форвард «Салавата» в реанимации, у него компрессионный перелом грудного позвонка. После операции его могут перевезти в Москву (Mash Batash)
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