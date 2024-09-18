«Тампа» отметила владельцев абонементов, разместив имена 6000 человек на эмблеме молнии на льду в центре домашней арены
В пятницу состоится мероприятие Lightning Launch 2024 на арене «Лайтнинг», клуб представит уникальную и инновационную инициативу для своих болельщиков. Участники программы Bolt for Life, партнеры и владельцы сезонных абонементов увидят свои имена «замороженными» в символе молнии в центре площадки.
Эта инициатива является данью уважения ключевым болельщикам команды, особенно в свете того, что организация обновила статус обладателей сезонных абонементов, теперь называя их Bolt for Life.
В рамках двухдневного процесса подготовки льда 19 и 20 августа в лед на площадке была вмонтирована особая версия эмблемы «Тампы». Впервые в истории клуба молния содержит имена более 6000 человек и партнеров, символизируя, что они находятся в центре всего, что делает организация, и физически в центре сезона-2024/25.
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