«Тампа» отметила владельцев абонементов, разместив имена 6000 человек на эмблеме молнии на льду в центре домашней арены

Имена 6000 болельщиков «Тампы» вмонтированы в логотип молнии на льду арены.

В пятницу состоится мероприятие Lightning Launch 2024 на арене «Лайтнинг», клуб представит уникальную и инновационную инициативу для своих болельщиков. Участники программы Bolt for Life, партнеры и владельцы сезонных абонементов увидят свои имена «замороженными» в символе молнии в центре площадки.

Эта инициатива является данью уважения ключевым болельщикам команды, особенно в свете того, что организация обновила статус обладателей сезонных абонементов, теперь называя их Bolt for Life.

В рамках двухдневного процесса подготовки льда 19 и 20 августа в лед на площадке была вмонтирована особая версия эмблемы «Тампы ». Впервые в истории клуба молния содержит имена более 6000 человек и партнеров, символизируя, что они находятся в центре всего, что делает организация, и физически в центре сезона-2024/25.