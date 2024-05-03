Алексей Василевский о хоккее в США: «Не скажу, что у нас болеют хуже, чем в НХЛ. Просто разные культуры. Понравились люди, очень дружелюбные»

Алексей Василевский поделился впечатлениями от поездки в США.

«Не так давно мы впервые побывали с семьей на матчах НХЛ. Первый раз оказались в Тампе. Очень удивила атмосфера на трибунах, как работают с болельщиками, как сами люди относятся к хоккею. Они приходят отдыхать, кайфовать и получать удовольствие от игры.

Веселое настроение, люди любят хоккей. Везде символика клуба, болельщики в джерси своих любимых игроков. В основном это: , Кучеров, Стэмкос, Сергачев. Много людей в барах, ресторанах сидят перед игроками уже в клубной одежде, ждут начала матча. Особенная атмосфера. Город живет хоккеем.

Не скажу, что у нас болеют хуже, чем в НХЛ. Просто везде разные культуры боления. Например, я заметил, что на матчах НХЛ нет фанатских секторов. Так называемых ультрас. Люди сами начинают скандировать и поддерживать команду, вместе ловят одну волну. У нас есть фан-сектор, заводила, который начинает активность. А там просто болельщики подхватывают свои собственные кричалки.

Приятно удивило отношение к хоккею. В Тампе есть бейсбол, американский футбол, все команды играют на высшем уровне. А все равно в городе настоящий культ хоккея. Много обращал внимания на детали перед матчами.

Например, на предыгровой разминке у команды шайбы с символикой своего клуба и соперника, с которым они играют. На шайбе у них дата матча и два логотипа. Сначала ими разминаются, а потом бросают болельщикам, как сувениры. То же самое, кстати, начали делать и в Уфе с этого сезона. Просто мы эти 10 сувенирных шайб выбрасываем фанатам, не разминаясь ими.

Понравились и сами люди, очень дружелюбные. Когда они узнали, что мы с Андреем братья, у них стало к нашей семье вдвойне теплое отношение. Мы пошли на матч с Оттавой, нам подарили шайбу с игры. На ней было написано: «My first game». Эта шайба досталась Артемию, так как он сходил на свою первую игру .

Еще одна прикольная деталь: на раскатке можно кататься без шлема. Думаю, что и нам в такое можно сделать.

Очень понравилась атмосфера на хоккее за океаном. Но и вдвойне радостно, что и у нас в Уфе прекрасные болельщики», – написал защитник « » в телеграм-канале.