Джошуа – 4-й игрок в истории «Ванкувера», набравший 3+ очка в дебютном матче плей-офф за клуб

Дакота Джошуа набрал 3 очка в дебютном матче плей-офф за «Ванкувер».

Нападающий «Кэнакс» отметился 3 (2+1) баллами в игре первого раунда против « » (4:2, 1-0 в серии).

Это был первый матч Джошуа в розыгрыше Кубка Стэнли в составе «Ванкувера».

Он стал четвертым игроком в истории «Кэнакс», набравшим как минимум 3 очка в своем дебютном матче в плей-офф за клуб.

Ранее это удалось Джеффу Куртноллу (4 (3+1) очка в 1991 году), Клиффу Роннингу (3 (1+2) балла в 1991-м) и Брайану Брэдли (3 (0+3) очка в 1989-м).