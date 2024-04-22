Джошуа – 4-й игрок в истории «Ванкувера», набравший 3+ очка в дебютном матче плей-офф за клуб

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер НХЛ рекорды Джефф Куртнолл Клифф Роннинг Дакота Джошуа Хоккей

Дакота Джошуа набрал 3 очка в дебютном матче плей-офф за «Ванкувер».

Нападающий «Кэнакс» отметился 3 (2+1) баллами в игре первого раунда против «Нэшвилла» (4:2, 1-0 в серии).

Это был первый матч Джошуа в розыгрыше Кубка Стэнли в составе «Ванкувера».

Он стал четвертым игроком в истории «Кэнакс», набравшим как минимум 3 очка в своем дебютном матче в плей-офф за клуб. 

Ранее это удалось Джеффу Куртноллу (4 (3+1) очка в 1991 году), Клиффу Роннингу (3 (1+2) балла в 1991-м) и Брайану Брэдли (3 (0+3) очка в 1989-м).

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6 комментариев
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Дакота Джошуа
вполне подходящий псевдоним для какой нибудь 16 летней певички ртом на музтв
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Ответ Стальной Цуккини 5х5
Красава однозначно, но, по-моему, он не индеец :)
"Настоящему индейцу завсегда, везде ништях."(с) :)
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+2
Ответ ARAMIS777
Сегодня Дакота отлично сыграл. Но несколько раз поучаствовал в стычках. Не удивлюсь,если во второй или третьей игре серии он подерётся. В общем красава. Настоящий индеец.
Красава однозначно, но, по-моему, он не индеец :)
+1
0
+1
Сегодня Дакота отлично сыграл.
Но несколько раз поучаствовал в стычках. Не удивлюсь,если во второй или третьей игре серии он подерётся.
В общем красава. Настоящий индеец.
+1
-1
0
Ответ Юрий Плотников
Молодец, Энтони
Тафгай бы из него отличный вышел
0
0
0
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