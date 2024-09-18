Рябыкин об игре «Салавата»: «У Уфы нет такой глубины состава, как у Магнитогорска или Омска. Но звено североамериканцев хорошо сформировано и ведет за собой, давая результат»
– Почему «Салават Юлаев» со всеми своими североамериканскими звездами берет очки в основном дома?
– Уфа понравилась на домашнем старте. Да, у «Салавата» нет такой глубины состава, как у тех же Магнитогорска или Омска. Но звено североамериканцев хорошо сформировано и ведет за собой, давая результат.
Почему в основном дома? Тут тоже все понятно. На своей арене у Уфы по правилам есть возможность последней смены – и соперникам сложнее подстраиваться под лидерское звено, сложнее каждый раз выпускать тройку нейтрализации.
Это нюансы, но они работают. В том числе во вчерашнем матче с «Авангардом».
– Скептики говорят, что с одной пятеркой «Салават» не выдержит весь чемпионат-марафон. Это так?
– Спорное утверждение. В этом сезоне календарь более растянут, есть возможность для восстановления. Это плюс для лидеров Уфы, которые в таком графике могут и выдержать дополнительную нагрузку.
И еще обратил внимание на рисунок игры «Салавата». Тренерам удается вписать два-три рабочих звена в общекомандную систему. Они нагнетают темп, играют в давление, зарабатывают удаления – для их реализации лидерами команды. Опять-таки в домашних матчах такую работу со звеньями штабу проводить проще.
Вообще старт на Востоке показал, что в этой конференции все соперники опасны. Думаю, в этой конференции будет очень плотная гонка – и много сюрпризов, не только от «Магнитки», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин.
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