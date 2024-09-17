«Барыс» впервые выиграл в сезоне КХЛ – команд без побед в чемпионате не осталось
«Барыс» одержал первую победу в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Олега Болякина обыграла «Автомобилист» (2:1 ОТ).
«Барыс» победил впервые в текущем сезоне, до этого команда потерпела 4 поражения подряд.
Таким образом, в КХЛ не осталось команд, которые не одержали ни одной победы в нынешнем сезоне.
19 сентября «Барыс» в гостях сыграет с «Ак Барсом».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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