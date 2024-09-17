«Барыс» впервые выиграл в сезоне КХЛ – команд без побед в чемпионате не осталось

«Барыс» одержал первую победу в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Олега Болякина обыграла «Автомобилист » (2:1 ОТ).

«Барыс » победил впервые в текущем сезоне, до этого команда потерпела 4 поражения подряд.

Таким образом, в КХЛ не осталось команд, которые не одержали ни одной победы в нынешнем сезоне.

19 сентября «Барыс » в гостях сыграет с «Ак Барсом».