Кравец об 1:7 от «Адмирала»: «Практически ничего правильного не сделали. В 1-м периоде счет мог быть 1:4, это нас еще вратарь хорошо подтащил»

Михаил Кравец высказался после матча против «Адмирала» (1:7).

«Что тут скажешь по игре? Счет сам говорит за себя. Знали, что соперник будет настроен и готов. Просили правильно сыграть в первом периоде, но сегодня практически ничего правильного не сделали.

Положительное – много раз выстояли в меньшинстве, но играли в меньшинстве очень много. В дальневосточной поездке всегда особенно важен первый период.

С «Амуром» мы сыграли иначе, а сегодня допустили много ошибок. В первом периоде счет мог быть не 2:1, а 4:1, это нас еще вратарь хорошо подтащил.

Переломным стал третий гол – проиграли вчистую вбрасывание, в такой ситуации надо жертвовать собой и ловить шайбу», – сказал главный тренер «Куньлуня » Михаил Кравец .