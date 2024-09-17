Кравец об 1:7 от «Адмирала»: «Практически ничего правильного не сделали. В 1-м периоде счет мог быть 1:4, это нас еще вратарь хорошо подтащил»
Михаил Кравец высказался после матча против «Адмирала» (1:7).
«Что тут скажешь по игре? Счет сам говорит за себя. Знали, что соперник будет настроен и готов. Просили правильно сыграть в первом периоде, но сегодня практически ничего правильного не сделали.
Положительное – много раз выстояли в меньшинстве, но играли в меньшинстве очень много. В дальневосточной поездке всегда особенно важен первый период.
С «Амуром» мы сыграли иначе, а сегодня допустили много ошибок. В первом периоде счет мог быть не 2:1, а 4:1, это нас еще вратарь хорошо подтащил.
Переломным стал третий гол – проиграли вчистую вбрасывание, в такой ситуации надо жертвовать собой и ловить шайбу», – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости